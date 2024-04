Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment despre crima din Dambovița! Joi dimineața, mai mulți polițiști au facut percheziții la locuința presupusului criminal al femeii. Deși inca beneficiaza de prezumția de nevinovație, barbatul ar putea avea probleme foarte grave. Au fost gasite pete de sange in locuința lui.

- Operațiunea de capturare a criminalului Mirelei, femeia care a fost gasita decedata langa autostrada, este in plina desfașurare.Polițiștii și mascații au descins in cartierul Rahova, la casa unui afacerist turc, care arata ca o adevarata fortareața.

- Ies la iveala noi informații cu privire la femeia gasita moarta pe campul din satul Olteni, in apropiere de ieșirea de pe Autostrada A1. Criminaliștii incearca sa identifice persoana decedata, dar și pe cel care a comis oribila crima. Sambata de dimineața in acea zona a avut loc o desfașurare de forțe…

- Un potențial incident tragic a fost prevenit cu succes in centrul Bucureștiului. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi, au fost alertați prin intermediul sistemului de urgența 112 ca o persoana ar fi cazut in raul Dambovița.Raspunzand…

- Totul ar fi inceput de la o simpla rugaminte, atunci cand femeia agresata l-ar fi rugat pe șoferul iritat sa iși mute autovehiculul pentru a-și putea incarca mașina electrica. Din imagine, se poate observa cum autovehiculul cu nr. de inmatriculare CJ 99 XLX este parcat intr-o zona de incarcare a mașinilor…

- Noi informații cutremuratoare in cazul crimei din Vaslui. Vecinii femeii care a fost omorata in casa amantului ei au facut declarații cutremuratoare și au spus tot ce știu despre noaptea in care s-a produs tragedia.

- Un barbat cunoscut cu afectiuni psihice si agresiv s-a baricadat in locuinta de circa 5 zile, in Vrancea: Luptptorii SAS l-au imobilizatUn barbat cunoscut cu afectiuni psihice si agresiv s-a baricadat in locuinta sa din localitatea Ramniceni, judetul Vrance, de circa 5 zile, punandu-si viata in pericol.…

- Scandalurile ar fi fost nelipsite din apartamentul celor doi soți, susțin vecinii. Chiar de sarbatori, femeia de profesie medic, ar fi mers la o vecina și ar fi cerut ajutor, dupa ce ar fi fost agresata de partenerul ei. Și familia femeii știa de certuri. Tatal i-ar fi spus acesteia: "de asta data te-am…