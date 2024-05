Unde sunt mai scumpe apartamentele ca în București Prețul apartamentelor a crescut. Cele mai scumpe apartamente nu sunt in București. 1.578 de euro/mp util a fost prețul mediu al apartamentelor din București in primul trimestru din acest an, potrivit unei analize realizata de Imobiliare.ro, in creștere cu 2,3% in ultimele trei luni. Constanța și Craiova au depașit prețul mediu pe mp al apartamentelor din București Analiza Imobiliare.ro arata un preț mediu de 1.588 de euro/mp pentru Constanța. Aici, apartamentele s-au scumpit cu 10% in ultimii doi ani. Proprietarii și dezvoltatorii din Craiova au scumpit prețurile cu 8% fața de inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gasirea unui apartament de inchiriat in Cluj-Napoca poate parea o provocare imensa. Oferta de locuințe disponibile este in scadere, in timp ce cererea pentru cele mai bune apartamente, la chirii accesibile, este in creștere constanta. Proprietarii solicita prețuri consistente, iar concurența este acerba…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Politia Romana a anunțat ca scoate la concurs 400 de posturi de agenti si ofiteri de politie din sursa externa! Vezi in randurile de mai jos cum poți deveni rapid polițist. Politia Romana face 400 de angajari din sursa externa! Se cauta agenti si ofiteri de politie , precum si personal contractual,…

- In data de 11.03.2024, a avut loc, prin videoconferinta, o intalnire intre viceprim ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu si administratorii aeroporturilor ce opereaza pe teritoriul Romaniei, reprezentati de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, presedintii consiliilor judetene,…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare in București a crescut cu 5% din ianuarie 2023, dar exista in Capitala zone in care pot fi cumparate și locuințe ieftine, de exemplu garsoniere cu prețuri pana in 50.000 de euro. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare…

- Pizza s-a scumpit anul trecut cu 5,9% in UE și cu 6,5% in Romania. O pizza cumparata in magazinele din Uniunea Europeana a costat mai mult cu 5,9% in luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, potrivit datelor publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Pizzei, date care arata…