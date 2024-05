Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut alpinist roman a murit pe muntele Everest, la peste 7.000 de metri altitudine. Ghidul sau este cel care l-a gasit fara suflare in cort. Gabriel Viorel Tabara, in varsta de 48 de ani, a murit luni dimineața in Tabara III de pe Everest, situata la 7470 de metri altitudine. Decesul sau a fost…

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția…

- Un roman costumat in Mickey Mouse a fost prins la furat in Italia. Potrivit forțelor de ordine, barbatul avea la activ și o pedeapsa restanta de patru ani, opt luni și 26 de zile de inchisoare. Barbatul, in varsta de 29 de ani, este autorul mai multor furturi și jafuri petrecute in centrul istoric al…

- O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […]…

- Printre victimele care și-au pierdut viața in urma exploziei de la hidrocentrala de pe lacul de acumulare de la Suviana, in apropiere de Bologna, se afla și un roman. Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produse marti la hidrocentrala Bargi din Camugnano,…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu și a facut mai multe plangeri la Colegiul Medicilor,…

- Doi copii au fost gasiti morti intr-o casa dintr-o comuna din Dolj, luni dimineata. Cel mai probabil ei s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj au anuntat ca o persoana a sunat luni dimineata, la 112 si a anuntat ca intr-o casa din comuna Desa…