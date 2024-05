Detalii cutremurătoare din anchetă. Cum a murit fetiţa de 2 ani din Dolj. Verișorul Raisei, reținut Principalul suspect in cazul mortii Raisei si-a recunoscut fapta. Este vorba despre unul dintre verisorii copilei de doi ani, un adolescent de 15 ani, care a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii au constatat ca fata a fost injunghiata si stransa de gat, sangele ei fiind gasit pe hainele baiatului. Fetita de doi ani […] The post Detalii cutremuratoare din ancheta. Cum a murit fetita de 2 ani din Dolj. Verișorul Raisei, reținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul fetiței de doar doi ani ucisa in Dolj a fost reținut pentru 24 de ore. Verișorul adolescent al copilei și-a recunoscut fapta dupa 15 ore de audieri. Anchetatorii incearca acum sa puna cap la cap filmul tragediei.

- Principalul suspect in cazul mortii Raisei si-a recunoscut fapta. Este vorba despre unul dintre verisorii copilei de doi ani, un adolescent de 15 ani, care a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, la audierile care au durat foarte mult, minorul de 15 ani nu a recunoscut ca ar fi omorat-o pe Raisa, potrivit…

- Un barbat de 44 de ani din Fetesti a murit in timp ce incerca sa faca o bomba artizanala, dupa ce materialele folosite i-au explodat in casa. Anchetatorii au gasit mai multe articole pirotehnice si elemente de munitie. Barbatul a murit in propria casa din cauza unei bombe artizanale care a explodat…

- Un barbat de 44 de ani din Fetesti a murit in timp ce incerca sa faca o bomba artizanala, dupa ce materialele folosite i-au explodat in casa. Anchetatorii au gasit mai multe articole pirotehnice si elemente de munitie. Barbatul a murit in propria casa din cauza unei bombe artizanale care a explodat…

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost ucisa cu cruzime. Micuța ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare. Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amiba care mananca creierul”, a facut o victima de doar 10 ani. Micuța balerina Stefania Villamizar Gonzalez a murit la doar 10 ani. Amiba a ucis pana acum 97% dintre persoanele care au luat contact cu ea. O fetița din Columbia s-a stins dupa ce a luat amiba mancatoare…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Principalul suspect in cazul femeii omorate și abandonate pe camp a fost reținut dupa ce a fost audiat toata noaptea. In casa acestuia au fost gasite urme de sange dar și alte probe importante. Este vorba despre un cetațean turc, stabilit in Romania de 20 de ani. Percheziția acasa la el a ținut peste…