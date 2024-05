Stiri pe aceeasi tema

- Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului…

- Noi inregistrari cu discuția dintre o asistenta de pe secția de anestezie și terapie intensiva și directoarea de ingrijiri medicale apar in scandalul deceselor suspecte de la Spitalul Pantelimon revine in prim-plan. Inregistrarile dovedesc fara dubii ca situația șocanta de la Pantelimon nu are nicio…

- Un roman costumat in Mickey Mouse a fost prins la furat in Italia. Potrivit forțelor de ordine, barbatul avea la activ și o pedeapsa restanta de patru ani, opt luni și 26 de zile de inchisoare. Barbatul, in varsta de 29 de ani, este autorul mai multor furturi și jafuri petrecute in centrul istoric al…

- Cercetatori din Tarile de Jos au raportat cazul unei infectari extrem de prelungite cu COVID-19 la un barbat care a decedat anul trecut si au avertizat in legatura cu aparitia unor variante mai periculoase ale coronavirusului. Barbatul olandez, de 72 de ani, care avea un sistem imunitar slabit din cauza…

- O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, la un camin de nefamiliști de pe strada Albinelor din cartierul craiovean Brestei. In urma deflagrației o parte a etajului 1 s-a prabușit. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost transportate la spital. Explozia nu a fost urmata de incendiu.…

- Printre victimele care și-au pierdut viața in urma exploziei de la hidrocentrala de pe lacul de acumulare de la Suviana, in apropiere de Bologna, se afla și un roman. Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produse marti la hidrocentrala Bargi din Camugnano,…

- O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un […] The…

- Un incident grav a avut loc luni, in jurul orei 12:00, cand un camion al armatei germane (Bundeswehr) și un camion condus de un cetațean roman s-au ciocnit violent. Camionul condus de șoferul roman, in varsta de 53 de ani, a lovit din spate camionul Bundeswehr. In urma coliziunii, doi militari aflați…