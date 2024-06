S-a intrat in saptamana dinaintea alegerilor, iar data de 9 iunie coincide, cel puțin in Romania, cu alegerile locale. Se voteaza primarii și doar despre asta sunt discuțiile in spațiul public. „Europarlamentarele” au trecut in plan secund, dar numai fiindca așa au vrut partidele. Cine sunt și cu ce se lauda cei care vor votul […] The post Alegerile europarlamentare, afacerea trecuta sub tacere first appeared on Ziarul National .