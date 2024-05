Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…

- O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un […] The…

- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul Nattional C.D. Loga din Timisoara au ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” si la Spitalul Municipal din Timisoara, cu simptome de intoxicatie. Cauza este necunoscuta, mai ales ca unitatea de invatamant nu are cantina, nu este racordata la gazele naturale…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuia, cerand, in același timp, ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat” familiei sale, scrie publicația Meduza. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Yarmiș, a…

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…

- Jaf eșuat in Berverly Hills, surprins de drona polițiștilor. Momentul in care un hoț este prins dupa ce jaful pe care incerca sa-l dea a fost sortit eșecului, alunecand intr-o piscina, informeaza CTVNews. Un hoț a fost filmat de o drona a politiei din Berverly Hills in timp ce a cazut de pe o scara…

- Femeie acuzata ca și-a ucis fiica in varsta de 9 ani, pe care a lovit-o in mod repetat cu diverse obiecte, dar a și ars-o cu un aprinzator de aragaz, provocandu-i arsuri pe tot corpul, a fost reținuta joi. Femeia a fost reținuta dupa zece ore de audieri, ea spunandu-le procurorilor ca a comis fapta…