- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, a murit in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa, transmit surse oficiale. Soția ambasadorului ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator.…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Ambasada rusa in Romania a reacționat duminica in cazul genții uitate sambata pe trotuar vizavi de cladirea reprezentanței diplomatice, incident care a provocat intervenția echipelor antitero. Deși admite ca a fost vorba de un obiect „ratacit”, ambasada vorbește despre o „incercare deliberata a dusmanilor…

- Doi romani au murit si alti patru au fost raniti in razboaiele civile din Congo, potrivit ministerului de Externe de la Bucuresti, relateaza Obervator.ro. Unul dintre ei, pe nume Vasile Badea a fost luptator al Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Serviciului de Acțiuni Speciale al…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a afirmat miercuri ca tezaurul Romaniei nu va fi returnat si, dimpotriva, Romania a ramas datoare Rusiei. Acesta a spus ca partea romana ”continua sa scoata o pisica moarta de la naftalina”, potrivit publicaiei News.ro. In timpul primului razboi…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…