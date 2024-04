Stiri pe aceeasi tema

- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a decedat, marți dimineața. Potrivit informațiilor preliminare, soția ambasadorului a prezentat inițial simptome de stare de rau și probleme respiratorii. Citește și: Mașina intrata in stația de autobuz. Șoferul este in stare de inconștiența Echipajele…

- O prima audiere cu usile inchise a fost programata la aproape trei saptamani dupa decesul opozantului lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, anuntat presa rusa de stat, citand oficiali ai instantei, a relatat The Guardian.Un tribunal rus a stabilit ca judecarea procesului intentat de mama lui Aleksei…

- Europarlamentarul Eugen Tomac spune ca reacția Ambasadorului Kuzmin privind chestiunea tezaurului Romaniei aflat in Rusia nu trebuie sa ne mire intrucat poziția parții ruse pare neschimbata de mai bine de un secol.De asemenea, Eugen Tomac mai precizeaza ca tonul folosit de Kuzmin arata ca la Moscova…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…