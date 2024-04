Doliu in diplomatie: Sotia ambasadorului Federatiei Ruse in Romania a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, a murit in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa, transmit surse oficiale. Soția ambasadorului ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator.…

- Vin informații de ultima ora cu privire la o drama ce a lovit familia ambasadorului Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin. Deces in familia reprezentantului diplomatic al Rusiei la București. Soția ambasadorului Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit marți dimineața, pe fondul unor probleme medicale,…

- Soția ambasadorului Rusiei in Romania a decedat, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora 04:00. Soția…

- Anunț de ultim moment, marți dimineața, soția ambasadorului Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit. Un echipaj medical ar fi ajuns de urgența, la primele ore ale dimineții, la reședința oficiala din București. Cum ar fi fost gasita femeia de catre medici. Soția ambasadorului Rusiei la București…

- Daniel Dimache, directorul publicației Gazeta de Prahova, s-a stins din viața. Daniel Dimache a fost un jurnalist cu o experiența vasta de peste 20 de ani in domeniul presei scrise, televiziune și online.Conform informațiilor disponibile pe pagina sa de LinkedIn, Daniel Dimache a absolvit…

- Europarlamentarul Eugen Tomac spune ca reacția Ambasadorului Kuzmin privind chestiunea tezaurului Romaniei aflat in Rusia nu trebuie sa ne mire intrucat poziția parții ruse pare neschimbata de mai bine de un secol.De asemenea, Eugen Tomac mai precizeaza ca tonul folosit de Kuzmin arata ca la Moscova…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…