Soția ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, a murit in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa, transmit surse oficiale. Soția ambasadorului ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat in jurul orei 04:00. Personalul medical a raportat ulterior, in jurul orei 05:00, ca soția ambasadorului a decedat.

