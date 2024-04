Angajată a MAPN, arestată pentru că şi-a fi bătut fetiţa de doar două luni până aproape de comă O angajata a unei unitati militare din Bucuresti a fost arestata pentru ca si-a fi batut fetita de doar doua luni pana aproape de coma. Copila a fost adusa la Spitalul de Pediatrie din Ploiești chiar de mama ei, iar medicii au constatat ca avea multiple fracturi. Procurorii militarii trebuie sa faca lumina in acest […] The post Angajata a MAPN, arestata pentru ca si-a fi batut fetita de doar doua luni pana aproape de coma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

