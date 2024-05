O fetița de 8 ani data disparuta dintr-o localitate din judetul Botosani a fost gasita moarta, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului. Se presupune ca a fost ucisa. Copila a fost gasita la marginea localitatii Jijia, comuna Albesti, dupa ce vineri seara disparuse de acasa. Chica Rosa […] The post O fetita de 8 ani data disparuta a fost gasita moarta in padure. Inainte de a fi ucisa, minora ar fi fost violata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .