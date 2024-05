Tragedie în Dolj. Fetiță de 2 ani, dispărută de acasă, găsită moartă Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut ieri din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost gasita moarta pe camp. Peste o suta de polițiști, pompieri și voluntari, inclusiv cu un elicopter, au participat in ultimele 24 de ore la operațiunea masiva de cautare a copilului. Fetița […] The post Tragedie in Dolj. Fetița de 2 ani, disparuta de acasa, gasita moarta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Deznodamant cutremurator al cautarilor ample derulate inca din ziua precedenta pentru gasirea unei fetițe de doi ani și cinci luni, din Dolj. Conform unor informații de ultima ora, copila a fost gasita fara suflare. Raisa, fetita data disparuta luni, a fost gasita moarta, la cateva sute de metri de…

- Raisa, fetita de doi ani si cinci luni, din comuna Breasta, care a disparut luni de acasa, a fost gasita moarta pe un camp aflat la cateva sute de metri de locuinta parintilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. Trupul fetitei a fost gasit dupa aproape 24 de ore…

- Deznodamant tragic in cazul fetiței de 2 ani din județul Dolj, care a disparut luni de acasa. Trupul micuței a fost gasit la doar cateva sute de metri de casa. Raisa Maria Nicoleta Stan, fetița de 2 ani și 5 luni, disparuta de acasa, din comuna Breasta, județul Dolj, a fost gasita moarta la cateva […]

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut in Dolj, iar astazi, copila a fost gasita moarta intr-o rapa, cu urme de violența. Trupul neinsuflețit al Raisei a fost descoperit de polițiști la cațiva metri de casa.

- O fetita de doi si cinci luni din comuna Breasta, judetul Dolj, a fost gasita moarta. Copila a fost cautata de peste o suta de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari dupa ce a disparut, luni, de la locuinta parintilor.

