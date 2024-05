Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul Raisei, fetița gasita moarta in Dolj. Verisorul micuței, adolescentul in varsta de 15 ani care era principalul suspect in cazul mortii acesteia, si-a recunoscut fapta, potrivit unor surse antena3.ro. Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost ucisa cu cruzime. Micuța ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare. Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Raisa, micuța de 2 ani si 5 luni, din comuna Breasta, județul Dolj, care a disparut luni, 27 mai, din fata locuintei, unde se juca, și a fost gasita moarta marți, 28 mai, a fost ucisa cu cruzime, potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3. Principalul suspect a fost reținut.Va…

- Ies la iveala informații care confirma faptul ca micuța Raisa a fost ucisa cu cruzime.Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare.

- Deznodamant cutremurator al cautarilor ample derulate inca din ziua precedenta pentru gasirea unei fetițe de doi ani și cinci luni, din Dolj. Conform unor informații de ultima ora, copila a fost gasita fara suflare. Raisa, fetita data disparuta luni, a fost gasita moarta, la cateva sute de metri de…

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut ieri din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost gasita moarta pe camp. Peste o suta de polițiști, pompieri și voluntari, inclusiv cu un elicopter, au participat in ultimele 24 de ore la operațiunea masiva de cautare a copilului. …

- O fetița de 8 ani data disparuta dintr-o localitate din judetul Botosani a fost gasita moarta, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului. Se presupune ca a fost ucisa. Copila a fost gasita la marginea localitatii Jijia, comuna Albesti, dupa ce vineri seara disparuse…

- O femeie din SUA a plecat intr-o vacanța de 10 zile și și-a lasat singura acasa fetița in varsta de 16 luni. I-a lasat in țarc cateva sticle cu lapte și a considerat ca este suficient. O camera video de la soneria unei locuințe vecine a inregistrat țipetele și plansul disperat al fetiței. Cand s-a […]…