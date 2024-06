Craiovean judecat pentru traficarea unei minore de 16 ani

Tribunalul Dolj a dispus inceperea judecarii unui barbat acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de minori. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a recrutat o minora de 16 ani și a obligat-o sa se prostitueze in apartamente inchiriate in Craiova și Timișoara. Inculpatul a fost deferit justiției in stare de arest preventiv. Procurorii DIICOT anunțau, in aprilie, reținerea unui barbat acuzat de trafic de minori. Cercetarile in acest dosar au fost incepute in octombrie 2023, dupa ce ofițerii de combatere a criminalitații organizate s-a sesizat despre faptul ca un craiovean recruteaza tinere, inclusiv…