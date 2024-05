Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19, Parchetul European (EPPO) a pus in aplicare cinci mandate de perchezitie.

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…

- Parchetul European face, miercuri, 12 perchezitii in Romania, la institutii si persoane suspectate de frauda la achizitia a doua remorchere in valoare de 7 milioane de euro. Sunt vizati functionari ai Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Autoritatii Navale Romane. ”Astazi, Parchetul…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a deschis in 2023 in Romania 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit raportului oficial. 29 de persoane au fost deja inculpate in Romania in dosarele realizate…