- Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj Napoca, conduce 12 percheziții intr-o ancheta ce vizeaza funcționari ai Administrației Fluviale a Dunarii de Jos Galați (AFDJ) și ai Autoritații Navale Romane (ANR). Este vorba despre o suspiciune de frauda legata de achiziționarea a doua remorchere – ambarcațiuni…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a deschis in 2023 in Romania 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit raportului oficial. 29 de persoane au fost deja inculpate in Romania in dosarele realizate…

- Compania Nationala Romtehnica, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale (MapN) si care actioneaza ca interfata intre industria romaneasca de aparare si partenerii externi ai acesteia, a incheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpararea de rachete antitanc, releva date analizate de Profit.ro.…