Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si BioNTech au decis sa inițieze proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat in mai 2021. O spune clar Andrew…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- In plin scandal DNA cu privire la achiziția de vaccinuri anti-COVID, Romania mai primește 1,2 milioane de doze de la compania Moderna – platite in urma cu mai bine de doi ani. Experții in domeniu consultați de „Adevarul“ sunt de parere ca avem in continuare nevoie de vaccin.

- Romania va primi 1,2 milioane doze de vaccin anti-COVID platite in urma cu 2 ani. Rafila: ”Este practic un vaccin care trebuia oricum livrat”. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna...

- In plin scandal al dosarului deschis de procurorii DNA pentru un prejudiciu adus țarii de peste 1 miliard de euro, in dosarul achiziției de vaccinuri, ministrul actual al Sanatații, Alexandru Rafila anunța, marți, ca țara noastra a primit chiar in aceste zile o alta tranșa, de peste un milion de doze…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”, transmite Agerpres.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma cu mai bine de doi ani, informeaza Agerpres.roEle au fost achizitionate in momentul in care s au facut acele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate…