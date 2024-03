Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, Romania a inregistrat 81 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuritori, fiind devansata de Bulgaria, care a raportat 82 de decese la un milion de locuitori. Cele doua tari au cele mai ridicate rate ale mortalitatii in 2023, aproape dublu fata de media din UE (46), conform…

- Cele mai periculoase drumuri pentru șoferi sunt cele din Romania, urmata de Serbia și Bulgaria. Cel mai sigur este sa conduci in Norvegia. Acest lucru este in conformitate cu o noua cercetare realizata de Vignetteswitzerland.com, care analizeaza cele mai recente date de la Consiliul European pentru…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- In ultimii trei ani, au fost inregistrate in Romania 14.156 de accidente rutiere grave, soldate cu 11.021 persoane ranite grav și 4.957 morți. Astfel, țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Conform datelor furnizate de Comisia Europeana și EUROSTAT (Barometrul de statistici…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca Romania a primit, luna trecuta, din partea companiei Moderna noua formula a vaccinului anti-COVID. „Moderna ne-a trimis dozele pentru un avans platit in anul 2021. Nu trimisesera dozele, le-au trimis acum, in luna decembrie, 1,2 milioane de doze. Este…

- Vestul Europei este paralizat de un val de aer polar care a adus ger și ninsori. In plus, un fenomen numit ”gheața neagra” baga zeci de oameni in spital. Iarna severa care va lovi Romania in weekend se manifesta in prezent in Vestul Europei. In mai multe state, ninsorile, gerul și un fenomen extrem…

- Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen cu frontierele terestre, asta chiar daca s-a ajuns la un acord politic privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul european de libera circulație cu frontierele aeriene și navale incepand cu data de 31 martie”, informeaza…

- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI) au anuntat, vineri, lansarea unui nou fond, de 175 de milioane de euro, pentru a sprijini inovarea in domeniul apararii si securitatii. Se preconizeaza ca Facilitatea de capitaluri proprii pentru aparare va genera investitii totale de aproximativ…