Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede ca mașinile mai vechi de […] The post Comisia Europeana vrea ca mașinile mai vechi de 15 ani sa fie scoase din circulație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .