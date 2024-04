Stiri pe aceeasi tema

- Tesla recheama in service 3.878 de vehicule Cybertrucks din cauza unei defecțiuni aparuta la pedala de accelerație, din cauza careia mașina ar putea accelera necontrolat. Conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi din SUA (NHTSA), o pedala de accelerație blocata ar putea…

- Tesla recheama 3.878 de vehicule Cybertruck, pentru a repara o pedala de acceleratie, scrie news.ro . Aceasta s-ar putea desprinde si bloca in ornamentele interioare, a anuntat vineri Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) din SUA, transmite Reuters. Blocarea pedalei…

- Autoritațile grecești au ordonat o ancheta de urgenta privind injunghierea mortala a unei femei, in fața unei secții de poliție din Atena, unde tocmai ceruse protecție impotriva fostului iubit, informeaza abc.news. Potrivit comunicatul oficial de marti, femeia, in varsta de 28 de ani, s-a prezentat…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a calatorit miercuri cu metroul, pe Magistrala 2, la o saptamana dupa ce s-a scris de mașinile scumpe pe care le are. Dupa ce in urma cu o saptamana, in centrul atenției a fost averea sa și mașinile scumpe pe care le deține,…

- Subaru recheama in service 118.000 de SUV-uri și sedanuri din Statele Unite pentru a remedia un senzor defect care poate impiedica desfașurarea airbagurilor in caz de accident, a anunțat miercuri Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA), citata de Reuters. Rechemarea…

- ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme in luna februarie, in mai multe localitați din țara, printre care modele Audi, BMW, Dacia, Skoda și Opel. Mașinile au prețuri cuprinse intre 450 de euro și peste 10.000 de euro, plus TVA. In cazul in care o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla recheama aproape 200.000 de masini din SUA din cauza ”instabilitatii software” care impiedica afisarea imaginii camerei retrovizoare, potrivit Administratiei Nationale pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA), transmite CNBC.Agentia americana a declarat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata, polei si lapovita, valabile in mai multe zone din Moldova, Crisana si Banat, in orele urmatoare. Pana la ora 11 vor fi precipitații mixte. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 11:00,…