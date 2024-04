Incendiile de vegetație – bilanț parțial

CARAȘ-SEVERIN – ISU a intervenit, de la începutul acestui an, pentru stingerea a peste 400 de incendii pe raza județului! Urmare a lipsei precipitațiilor și a temperaturilor foarte ridicate, peste normalul perioadei din an, numărul incendiilor de vegetație aproape că s-a triplat în acest an, atât ca cifre, cât… [citeste mai departe]