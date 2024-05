Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1992, sediul social este in municipiul Constanta, iar obiectul principal de activitate este "Manipularildquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 1.623 din data de 2 aprilie 2024 a fost publicata hotararea nr. 2 din 23 februarie 2024…

- Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost din nou oprita. Nu se mai produce energie electrica și salariații nu știu ce se va intampla in saptamanile și in lunile urmatoare, dat fiind faptul ca in ultimele zile au fost luate și cateva masuri controversate…

- Adunarea Generala Ordinara a Comcereal SA Tulcea se va desfasura pe 13.03.2024. In cadrul AGA se va prezenta si aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024; dar si modalitatea de acoperire a pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2023. Consiliul de Administratie al Comcereal…

- Actionarii Dorna Estival SA se intrunesc pe data de 16.04.2024, in adunare generala ordinara. Pe ordinea de zi sunt 8 puncte, printre care si alegerea comisiei de cenzori a societatii. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 1271 din data de 13 martie 2024.Consiliul…

- Reuniune comuna EPSCO/ECOFIN in premiera! Ministrul Simona Bucura-Oprescu: Investițiile sociale sunt esențiale pentru a spori increderea cetațenilor in succesul proiectului european Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, și Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, au participat…

- Compania Naționala de Investiții Rutiere (CNIR) a transmis o lista de proiecte Ministerului Transporturilor pentru a finaliza Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2024, incluzand Autostrada A13 Brașov-Bacau. In urma repetatelor respingeri ale proiectelor de buget pentru Compania Naționala de Investiții…

- Consiliul Județean Gorj pregatește in 2024 o investiție pentru reabilitarea infrastructurii in Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu. Suma necesara investiției este prevazuta in Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Consiliului Județean Gorj. Astfel, valoarea totala a investiției in reabilitarea drumurilor…