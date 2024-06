Stiri pe aceeasi tema

- ”Transgaz SA informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca prin Ordinul nr. 17/29 mai 2024 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, au fost aprobate: venitul reglementat, venitul reglementat corectat si tarifele de transport aferente anului de reglementare cuprins intre…

- ”Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca in data de 24.05.2024, Agentia Internationala de Rating Fitch a confirmat ratingul acordat companiei ‘BBB-‘ cu Perspectiva Stabila”, anunta compania intr-un raport transmis Bursei de Valori…

- Executivul a adoptat, joi, o hotarare pentru aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru Societatea „Compania nationala de transporturi aeriene romane – TAROM – S.A. si pentru alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat…

- In cadrul conferintei cu investitorii prilejuite de anuntarea celor mai recente rezultate financiare, dezvoltatorul de jocuri Take Two a vorbit, pe scurt, si despre planurile de viitor. Printre acestea se numara lansarea unui nou joc din seria GTA. Undeva in toamna anului viitor, va fi lansat oficial…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Operatorul de stat de transport feroviar de calatori estimeaza pentru anul 2024 pierderi de 1,026 miliarde de lei, cu 464% mai mari decat cele raportate la 31 decembrie 2023, acestea fiind determinate in principal de scaderea cu aproape 30% a compensatiei acordate de la bugetul de stat si de cresterea…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…