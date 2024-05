Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR S.A. pe anul 2024 inregistreaza o crestere de 62,24% a veniturilor totale fata de anul anterior, respectiv o majorare cu aproape 94% a cheltuielilor destinate investitiilor in infrastructura feroviara. Potrivit unui comunicat al companiei, Guvernul a aprobat,…

- „Pas important pentru construirea unui nou sector din Autostrada Ploiesti-Brasov (A3)! Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico – economici pentru sectorul de Autostrada Cristian- Ghimbav (in zona Municipiului Codlea). Valoarea alocata pentru construireacelor 5,18 km este de 879,89…

- „Am aprobat astazi in sedinta de guvern indicatorii tehnico-economici pentru trei obiective importante de infrastructura mare de transport! – 20,1 de miliarde de lei au fost alocate pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova- Drobeta Turnu Severin- Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est- Mediteraneean.…

- ”In anul 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,346 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu anul 2022. In trimestrul IV 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 71,792 miliarde lei, in crestere cu 22,1%, comparativ cu trimestrul IV 2022”,…

- Dezvoltarea Portului Constanța Sud a devenit joi obiectiv strategic de interes național, cu investiții planificate de peste un miliard de euro, transmite ministrul transporturilor Sorin Grindeanu intr-o postare pe Facebook. Ministerul nu prezinta, insa o sursa pentru aceste investiții. Investițiile…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca lucrarile de modernizare a caii ferate intre București și Craiova sunt in plina desfașurare și vor aduce schimbari semnificative in ceea ce privește timpul de calatorie și confortul pasagerilor.

- Studiul de Fezabilitate al autostrazii Pascani – Suceava a fost aprobat, vineri, in Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a scris pe pagina sa de Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Potrivit oficialului,…