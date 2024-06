Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- O estimare Avangarde a aratat topul politicienilor romani cu cele mai mari sanse la alegerile prezidentiale din acest an.Topul este format din Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL), Catalin Drula (USR), George Simion (AUR) si Mircea Geoana (independent).

- Marcel Ciolacu este convins ca Mircea Geoana va candida la alegerile prezidentiale din acest an. Premierul a declarat in direct la Antena 3 CNN in cadrul emisiunii Subiectiv faptul ca el credea ca Mircea Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de car

- In schimb, Basescu spune ca datele problemei s-ar putea schimba daca Cristian Popescu Piedone , candidatul PUSL, se va retrage din cursa pentru primaria generala, fapt care face din Firea principala favorita, relateaza HotNews.ro. Fostul președinte nu crede insa in aceasta strategie considerand ca președintele…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu respinge ideea de a-l vota pe liderul PSD Marcel Ciolacu la alegerile prezidentiale, spunand ca a votat mereu candidati de dreapta - chiar si in 2009, cand l-a preferat pe Traian Basescu, desi PNL l-a sustinut in turul doi pe candidatul PSD Mircea Geoana. Intrebata,…

- Liderul Uniunii Salvați Romania (USR), Catalin Drula, a anuntat vineri, 29 martie, ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza News.ro."Exista o sansa foarte mare pentru Dreapta…