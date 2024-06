Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 si care a facut celebra fotografie Earthrise - de pe orbita Lunii - a murit vineri, cand avionul pe care il pilota s-a prabusit in apele de langa Insulele San Juan in Statul Washington, anunta The Guardian.…

- Fostul astronaut care a luat parte la misiunea Apollo 8 și cel care a realizat cunoscuta fotografie Earthrise a murit vineri, 7 iunie, dupa ce avionul pe care il pilota s-a prabușit in apele din largul insulelor San Juan, in statul Washington. William Anders avea 90 de ani.

- Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 in 1968 si care a realizat celebra fotografie „Earthrise” („Rasaritul pamantului”) - facuta de pe orbita Lunii - a murit vineri, cand avionul pe care il pilota s-a prabusit in apele de langa Insulele San…

- Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 si care a facut celebra fotografie Earthrise (Rasaritul Pamantului), a murit vineri, intr-un accident aviatic, scrie News.ro.Anders pilota avionul care s-a prabusit in apele de langa Insulele San Juan, in…

- Generalul-maior in retragere William Anders, astronautul care a participat la misiunea Apollo 8 si care a facut celebra fotografie Earthrise - facuta de pe orbita Lunii - a murit vineri, cand avionul pe care il pilota s-a prabusit in apele de langa Insulele San Juan in Statul Washington, anunta The…

- Marian Shields Robinson, mama fostei Prime Doamne Michelle Obama, a incetat din viața la varsta de 86 de ani. Vestea morții sale a fost data de The Guardian și confirmata printr-un omagiu emoționant adus de Michelle Obama. Mama fostei Prime Doamne a captat atenția publicului dupa ce s-a mutat la Casa…

- Un accident ingrozitor i-a adus sfarșitul lui Robert, un tanar de doar 23 de ani. Romanul a avut parte de un sfarșit tragic, in timp ce se afla in mașina alaturi de alți doi prieteni. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit accideentului rutier. Familia lui Robert este copleșita.

- In prima zi de Paște a avut loc un accident cumplit in Galați. Un polițist care se afla pe o motocicleta a fost lovit din plin de un șofer neatent, care a intors fara sa se asigure. Medicii sosiți la fața locului nu au avut vești bune cu privire la viața barbatului de doar 34 de ani.