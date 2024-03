”In anul 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,346 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu anul 2022. In trimestrul IV 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 71,792 miliarde lei, in crestere cu 22,1%, comparativ cu trimestrul IV 2022”, arata datele INS. In trimestrul IV 2023, comparativ cu trimestrul IV 2022, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 22,1%, crestere inregistrata la elementele de structura: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 37,1% si la lucrari de constructii noi cu 23,8%. La elementul…