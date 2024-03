INS: Rata șomajului e în creștere Rata șomajului e in creștere. In trimestrul IV 2023, populația activa a Romaniei era de 8,163 milioane persoane, din care 7,688 milioane persoane erau ocupate și 475.500 persoane erau șomeri, arata datele Institutului Național de Statistica ( INS ). ”In trimestrul IV 2023, rata de ocupare a populației in varsta de 20-64 ani a fost de 68,7%. In trimestrul IV 2023, populația activa a Romaniei era de 8.163.500 persoane, din care 7.688.000 persoane erau ocupate și 475.500 persoane erau șomeri”, arata datele INS. Rata de ocupare a populației in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

