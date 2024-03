BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut Depozitele la banci au crescut! Mai exact, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in februarie 2024 cu 1,4% fata de luna anterioara, depasind nivelul de 582,655 miliarde lei, iar raportat la aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 11,6% (4,1%), informeaza Banca Nationala a Romaniei ( BNR ), printr-un comunicat. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 70,1% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 1,8% fata de ianuarie 2024, pana la 408,162 miliarde lei. Comparativ cu luna februarie 2023, acestea s-au majorat cu 17,5% (9,6% in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

