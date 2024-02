Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…

- ”In anul 2023, comparativ cu anul 2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,9%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-9,2%) si industriei prelucratoare (-4,6%). Industria extractiva a crescut cu 1,9%”, arata…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,4% comparativ cu trimestrul III 2023; In trimestrul IV 2023, fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,9% pe seria bruta si cu 1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…

- ”In luna decembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,6% fata de luna noiembrie 2023. In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,4%”,…

- In primele 11 luni ale anului 2023, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in termeni nominali, fata de aceeași perioada a anului precedent, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu…

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut in termeni nominali cu 1,1%, arata datele Institutului Național de Statistica. Industria energetica a scazut cu 24,6%. Noiembrie 2023 comparativ cu octombrie…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in perioada 1.I-31.X.2023, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2022, cu 5,2%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+12,2%), industria bunurilor de capital (+11,2%) si in industria bunurilor…