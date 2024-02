Stiri pe aceeasi tema

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,4% comparativ cu trimestrul III 2023; In trimestrul IV 2023, fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,9% pe seria bruta si cu 1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…

- ”In luna decembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,6% fata de luna noiembrie 2023. In luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,4%”,…

- Intrebat, luni la Antena 3 CNN, daca este o masura care ajuta, ministrul Economiei a raspuns: „Da, m-am uitat pe cifre, are un impact real. Comparativ, luna aceasta cu anul trecut, este o crestere de pana in 5%. Daca ne uitam insa la luna iunie, cresterea este de 18%. Inseamna ca a crescut foarte mult…

- Economia Romaniei a crescut in 2022 cu 4,1%, comparativ cu anul 2021Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 - date semidefinitive - a fost de 1.401,345 miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,1% fata de anul 2021, a anuntat, joi, Institutul National de Statistica,…

- Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 1,1% pe seria bruta si de 2,9% pe seria ajustata sezonier fata de același trimestru din anul 2022, arata INS. In perioada 1.I-30.IX 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2022, cu 1,4% pe seria bruta si cu 2,2% pe seria…

