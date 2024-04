Stiri pe aceeasi tema

- ”Artprint SA., prima tipografie privata, prezenta de peste 30 de ani in piata din Romania, a decis, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din luna martie 2024, lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni corporative in valoare de 3 milioane de lei, intermediata de TradeVille. Aceasta decizie urmareste…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna aprilie 2024, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 6 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, informeaza AGERPRES . Suma…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna aprilie 2024, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 6 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma totala,…

- Ministerul Finantelor, un alt imprumut. Mai exact, Ministerul Finanțelor a imprumutat luni, 1 aprilie 2024, peste 1,939 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni, una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, peste 1,939 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni, una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de BNR. Astfel, MF a atras 1,022 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat,…

- Ministerul a imprumutat 995,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate la 23 de luni, potrivit BNR. Ministerul Finanțelor a raportat un randamentul mediu de 6,05% anual pentru aceasta emisiune. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris…

- Gigantul Apple ar urma sa fie sancționat de catre Uniunea Europeana cu o amenda in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro (539 de milioane de dolari USD). Totul ar fi pornit de la o sesizare fauta de catre Spotify. Compania ar fi acuzat Apple de eliminarea competitivitații pe piața serviciilor…

- Jeff Bezos a vandut in cursul saptamanii trecute aproximativ 12 milioane de actiuni ale companiei Amazon.com, pe care a fondat-o, pentru suma de circa doua miliarde de dolari. Potrivit unei declaratii depuse la autoritatile de reglementare ale pietei financiare americane, vanzarea a avut loc miercuri…