Stiri pe aceeasi tema

- Blocul Național Sindical informeza ca Sindicatul ,,MIPE Normalitate”, sindicatul salariaților din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), afiliat la Federatia Publisind și BNS, va organiza un miting de protest in fața MIPE joi, 16 mai 2024, intre orele 15 și 17 și vineri, 17 mai 2024,…

- Sindicatul „MIPE Normalitate”, al salariatilor din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), va organiza joi si vineri un miting de protest in fata ministerului, cerand salarizare la nivelul maxim existent in cadrul categoriei profesionale si acordarea unui statut special personalului…

- Angajatii de la Registrul Comertului din Bucuresti si din mai multe orase din tara au declansat astazi, pentru a doua zi consecutiv, proteste spontane, anunta Blocul National Sindical. Activitatea cu publicul este suspendata. Angajatii solicita majorarea salariilor de baza cu 15% si acordarea unor sporuri.…

- Angajatii de la Registrul Comertului din Bucuresti si din mai multe orase din tara au declansat marti, pentru a doua zi consecutiv, un protest spontan, astfel ca activitatea cu publicul a fost suspendata. De altfel, angajatii institutiei au organizat in ultima perioada mai multe proteste, reclamand…

- ”Astazi, 30 aprilie 2024, membri ai Sindicatului Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical, au intrat in protest spontan pentru a doua zi consecutiv”, anunta marti Blocul National Sindical (BNS). Activitatea cu…

- Blocul National Sindical anunța ca luni membri ai Sindicatului Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical, au declanșat un protest spontan. Astfel, activitatea cu publicul este suspendata in aceste momente la Registrul…

- ”Este in plina desfasurare acest protest in fata Ministerului Justitiei, organizat de Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical”, anunta, vineri, sindicalistii. Sindicatul Angajatilor din Oficiul National…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federația Publisind și la Blocul National Sindical,... The post GREVA DE AVETISMENT Angajații de la Registrul Comerțului intra de azi in greva de avertisment first appeared on Informatia Zilei .