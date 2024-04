Stiri pe aceeasi tema

- București, 4 aprilie 2024: ARTPRINT S.A., prima tipografie privata, prezenta de peste 30 de ani in piața din Romania, a decis, in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor din luna martie 2024, lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni corporative in valoare de 3 milioane de lei, intermediata de TradeVille.…

- ”Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria food service din Romania, a bugetat pentru anul 2024 cresteri de doua cifre pentru principalii indicatori financiari. Compania si-a propus sa ajunga la vanzari in restaurante de peste 1,64 miliarde lei, mai mari cu 12,2% comparativ…

- ”Alezzi, dezvoltator imobiliar local din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro, in 2024, in crestere cu circa 150% fata de 2023, cand a inregistrat o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro. In acelasi timp, compania se asteapta sa incheie anul in curs cu un profit…

- ”In 2023, un an marcat de provocari importante pe segmentul materialelor de constructii, compania Symmetrica a raportat o crestere cu peste 20% a cifrei de afaceri, impactata de strategia de extindere a companiei si de investitiile realizate in ultimii ani. In ciuda contextului economic instabil, compania…

- Ministerul Finantelor anunta ca a fost stabilit marți un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane de…

- Compania va derula 2 proiecte, in valoare de aproape 182 milioane de lei, din care finantarile europene vor acoperi aproximativ 140 de milioane de lei Lucrarile din judetele Ialomita si Calarasi sunt in beneficiul a circa 11.000 de clienti Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Dobrogea parte…

- Speculațiile din jurul rezultatului procesului intentat de Gabriel Resources statului roman creat nervozitate pe piața de capital. Acțiunile companiei miniere Gabriel Resources au inregistrat o creștere spectaculoasa de aproape 30% in doar doua zile, joi și vineri, la bursa din Toronto, Canada. Aceasta…

- ”Posta Romana, liderul serviciilor postale din Romania, demareaza procedura de achizitie pentru un sistem de planificare a resurselor intreprinderii (ERP). Aceasta miscare strategica marcheaza inca un pas semnificativ in evolutia digitala a Companiei, reprezentand un angajament ferm pentru imbunatatirea…