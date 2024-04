ROCA Investments, companie românească de private equity, ajunge la o valoare de piaţă de 81,64 milioane de euro ”ROCA Investments, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, celebreaza sase ani de activitate pe piata locala. Compania anunta o evaluare curenta inainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcand o crestere fata de valoarea de 78,10 milioane euro raportata in urma cu un an. Valoarea de piata a capitalurilor proprii ale ROCA Investments a crescut de 3,7 ori de la infiintare pana la finalul anului 2023. In contextul unui an dificil, marcat de instabilitate si multiple provocari, ROCA Investments a generat un randament al portofoliului de 6,63%”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROCA Investments, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, celebreaza șase ani de activitate pe piața locala. Compania anunța o evaluare curenta inainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcand o creștere fața de valoarea de 78,10 milioane euro raportata…

- OVES Enterprise este o companie romaneasca de dezvoltare de software si producatoare de drone, infiintata in 2015 la Cluj-Napoca. Compania lanseaza Storm Shadow AI, o solutie avansata de inteligenta artificiala

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, anunta receptia la terminarea unor lucrari la hidroagregatul nr. 1 de la hidrocentrala Costisa. Valoarea negociata a acestei lucrari este de 6 milioane de lei, potrivit news.ro. ”Astazi, 8 martie 2024, Hidroelectrica…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- Construcția sistematica, neoportunista a celei mai mari rețele medicale din Romania a adus avantaje semnificative in ceea ce privește notorietatea și increderea in brand, generand o creștere organica importanta, de 12%, care pare sa se menținași in primele doua luni ale anului curent, creand astfel…

- • La Pilonul II – peste 8 milioane de participanți, cu o contribuție individuala de 266 lei • La Pilonul III – aproape 700 000 de participanți, cu o contribuție individuala de 157 lei • In primele noua luni din 2023 au fost facute plați in valoare de 654 de milioane de lei pentru 39.976 de beneficiari…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…