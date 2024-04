Stiri pe aceeasi tema

- București, 4 aprilie 2024: ARTPRINT S.A., prima tipografie privata, prezenta de peste 30 de ani in piața din Romania, a decis, in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor din luna martie 2024, lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni corporative in valoare de 3 milioane de lei, intermediata de TradeVille.…

- ”Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, din domeniul energiei regenerabile, vizeaza in 2024, la nivel consolidat, venituri operationale de 394,3 milioane de lei, EBITDA de 49,2 milioane de lei si un profit net de 35,1…

- ”Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria food service din Romania, a bugetat pentru anul 2024 cresteri de doua cifre pentru principalii indicatori financiari. Compania si-a propus sa ajunga la vanzari in restaurante de peste 1,64 miliarde lei, mai mari cu 12,2% comparativ…

- ”Alezzi, dezvoltator imobiliar local din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro, in 2024, in crestere cu circa 150% fata de 2023, cand a inregistrat o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro. In acelasi timp, compania se asteapta sa incheie anul in curs cu un profit…

- Ploiești, 29 februarie 2024: AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2023 cu afaceri in creștere și un profit net de 97 milioane…

- Ploiești, 27.02.2024 – AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiența in aceasta industrie, a obținut avizul favorabil din partea Consiliului Concurentei pentru preluarea…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- Compania romaneasca Aquila, considerata lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, anunța, joi, intr-un comunicat transmis StartupCafe, ca urmeaza sa cumpere integral firmele Parmafood Trading SRL și Parmafood Group…