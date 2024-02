Ploiești, 29 februarie 2024: AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2023 cu afaceri in creștere și un profit net de 97 milioane de lei, cu 14% peste anul 2022, cel mai mare de la inființarea companiei. Rezultatele obținute vin in contextul creșterii veniturilor companiei cu 14%, pana la 2,5 miliarde de lei, susținute in principal de segmentul de distribuție, care reprezinta aproximativ 94% din cifra de afaceri a companiei.…