Veniturile Telekom Romania Mobile au scăzut anul trecut cu 6,4%, la 287 milioane de euro, faţă de anul precedent ”Telekom Romania Mobile a inregistrat 1,92 de milioane de clienti pe baza de abonament la sfarsitul celui de-al patrulea trimestru din 2023, in crestere cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-si cresterea timp de 4 ani consecutiv si punand bazele pentru imbunatatirea veniturilor in viitor. In aceeasi perioada, baza totala de clienti a fost de 3,8 milioane, pe fondul unei scaderi a numarului de utilizatori de cartele preplatite”, anunta compania. La 31 decembrie 2023, Telekom Romania Mobile a inregistrat venituri totale de 77,5 milioane de euro, o crestere de 6.2%, fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 29 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic cu pagini muzicale semnate de Beethoven și Dvorak. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Constantin Grigore, participa, ca solista, pianista Eunju Lee (Coreea…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez. Acesta se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe,…

- Lansat in Romania in 2015, Uber aniverseaza 9 ani de existența in țara. De la prima cursa in București intr-o zi de februarie pana la milioane de utilizatori in Romania, impactul companiei in mobilitate a crescut de-a lungul ultimilor 9 ani. Momente cheie in istoria Uber in Romania Uber ofera o retrospectiva…

- Federația Romana de Fotbal a incheiat alte patru parteneriate cu universitați din țara prin care se pun baze de lucru in comun pentru perfecționarea formarii viitorilor antrenori de fotbal. Universitatea din Craiova, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Universitatea Transilvania din Brașov…

- Statisticienii din cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii au declansat, marti, un protest spontan, solicitand punerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea in sistemul statistic, informeaza FNSA. „Colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri…

- ”Azi, incepand cu ora 10, colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri ai Sindicatului Agentilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii -afiliat la FNSA, au declansat un protest spontan”, au transmis, marti, sindicalistii Cartel Alfa.Potrivit acestora, revendicarile vizeaza:1.…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 21 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic extraordinar „Bucuria Craciunului acasa”.Alaturi de orchestra simfonica a instituției și dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea vor urca pe scena mezzosoprana Andra Bivol-Costea și Corul…