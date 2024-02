Anunț de ultimă oră pentru români! TAROM și Wizz Air anulează mai multe curse aeriene din țară și din străinătate Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor mai fi disponibile in sezonul de vara al anului 2024. Vești proaste pentru pasionații de calatori sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele TAROM vor mai zbura in capitala Angliei doar pana in vara, iar compania aeriana Virgin Atlantic va prelua sloturile de zbor de pe aeroportul Heathrow in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, a relatat Economica.net. Decizia a fost aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor companiei…

- Vesti mai puțin bune de la operatorul aerian Wizz Air. Un numar de 21 de rute operate pana acum de compania low-cost din și spre Romania au fost suspendate sau nu vor mai fi reluate incepand cu vara acestui an. Sunt vizate 6 aeroporturi mari de la noi din tara, iar motivele din spatele acestei decizii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat marti ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comert Agroalimentar Unirea , in urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administratie referitoare la valorificarea unor produse de import prin aceasta societate, nu doar din productia autohtona,…

- Costin Iordache a fost numit interimar la conducerea TAROM dupa ce s-a luat act de demisia lui Bogdan Popescu, la finele anului trecut. Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis vineri, 5 ianuarie 2024, numirea lui Costin Iordache in calitate de director general interimar al companiei. Aceasta…

- Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis pe 5 ianuarie 2024 numirea lui Costin Iordache in calitate de director general interimar al companiei. Iordache a mai fost director general și a mai condus compania Tarom in trecut.

- Costin Iordache a fost numit interimar la conducerea TAROM dupa ce s-a luat act de demisia lui Bogdan Popescu, la finele anului trecut. Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis vineri, 5 ianuarie 2024, numirea lui Costin Iordache in calitate de director general interimar al companiei. Aceasta…

- Desi CNAIR are peste 7000 de salariati si un sindicat reprezentativ care coalizeaza peste 5000 de oameni, dialogul social lipseste cu desavarsire in aceasta Companie. Sindicatul Drumarilor Elie Radu , sindicat reprezentativ la nivelul acestei companii, s-a implicat activ in vederea exceptarii CNAIR…

- Un nou post de televiziune in Romania in acest final de an. Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, in sedinta din data de 7 noiembrie 2023, deciziile de autorizare pentru emisia pe satelit, respectiv in sistem digital terestru, a noului post al Televiziunii Romane, dedicat traditiilor…