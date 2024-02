Compania aeriană Wizz Air anulează zeci de zboruri din România. Dispar și destinații de vacanțe estivale Printre ele se numara curse spre orașe precum Viena, Malta, sau Skiathos, precum și destinații mai indepartate, cum ar fi Jeddah și Abu Dhabi.Anularile afecteaza mai multe aeroporturi din țara noastra precum București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Targu Mureș.Pe langa decizia de anulare a mai multor zboruri din Romania, compania Wizz Air a decis și reducerea frecvenței unor alte zeci de rute din și spre aeroporturile din țara. Se pare ca aceste masuri drastice vin ca urmare a unor considerații legate de cererea redusa pentru anumite destinații și din cauza schimbarilor din piața de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

