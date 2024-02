Wizz Air suspendă zeci de curse din și dinspre România Vesti mai puțin bune de la operatorul aerian Wizz Air. Un numar de 21 de rute operate pana acum de compania low-cost din și spre Romania au fost suspendate sau nu vor mai fi reluate incepand cu vara acestui an. Sunt vizate 6 aeroporturi mari de la noi din tara, iar motivele din spatele acestei decizii nu au fost comunicate de companie, conform Boarding Pass. O parte din rutele suspendate acum cateva saptamani de companie nu vor fi fi reluate din vara, precum si unele rute care erai sezoniere. Aeroporturile vizate sunt: București, Cluj Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Targu Mureș. Lista cu… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statisticienii din cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii au declansat, marti, un protest spontan, solicitand punerea in aplicare a Memorandumului privind salarizarea in sistemul statistic, informeaza FNSA. „Colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri…

- Aproape 200 de locuri si posturi au ramas neocupate in urma concursului de rezidentiat din acest an, cele mai multe fiind in domeniile Chirurgie generala, Medicina de familie, Medicina de urgenta. Conform datelor Ministerului Sanatatii, au ramas neocupate 194 de locuri si 3 posturi. In cazul locurilor…

- Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, 19 noiembrie, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul s-a desfasurat in sase centre universitare: Targu Mures, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Timisoara, cu o durata de 4 ore, sub forma de…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, concursul se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, cu o…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca duminica va organiza concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile Medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se va desfasura in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, cu o durata de 4 ore, sub forma…

- Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica ​10.194 de candidați s-au inscris la concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie…

- Ministerul Sanatatii va organiza duminica, 19 noiembrie 2023, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, cu o durata de patru ore, sub…

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 19 noiembrie 2023, concursul național de rezidențiat pentru specializarile medicina, medicina dentara și farmacie. 10.194 de candidați concureaza pentru 4.925 de locuri si 365 de posturi. Concursul de Rezidențiat 2023 se va ține duminica, 19 noiembrie 2023,…