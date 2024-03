Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, va avea loc pe data de 25.04.2024. Pe ordinea de zi se afla si stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie. Convocarea adunarii a fost publicata…

- Bitdefender ofera gratuit soluții de securitate instituțiilor sanitare publice din țara Compania romaneasca de securitate Bitdefender a contactat Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) pentru a oferi gratuit soluții de securitate pentru a ajuta sistemul sanitar și buna desfașurare a…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- Avioanele TAROM vor mai zbura in capitala Angliei doar pana in vara, iar compania aeriana Virgin Atlantic va prelua sloturile de zbor de pe aeroportul Heathrow in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, a relatat Economica.net. Decizia a fost aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor companiei…

- Conducerea companiei aeriene TAROM a anunțat miercuri, 31 ianuarie 2024, ca doua curse ce trebuiau susținute in ziua urmatoare vor fi anulate, din cauza unor greve. Afla in randurile de mai jos despre ce calatorii este vorba și ce se va intampla cu biletele de zbor programate in intervalul dat. Zborurile…

- Costin Iordache a fost numit interimar la conducerea TAROM dupa ce s-a luat act de demisia lui Bogdan Popescu, la finele anului trecut. Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis vineri, 5 ianuarie 2024, numirea lui Costin Iordache in calitate de director general interimar al companiei. Aceasta…

- Ryanair a declarat ca a inregistrat o scadere a numarului de bilete vandute dupa ce o serie de site-uri importante de rezervari online, printre care și Booking.com sau Kiwi, au eliminat din listele lor zborurile companiei low-cost, scrie The Guardian.Cea mai mare companie aeriana din Europa a declarat…

- TAROM nu spune nimic despre demisia lui Bogdan Popescu dar anunța pompos achiziția a doua avioane ca parte a unei restructurari de succes. TAROM anunța semnarea scrisorilor de Intenție, dupa primirea avizului Consiliului de Administrație și a Adunarii Generale a Acționarilor, pentru achiziționarea a…