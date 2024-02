Apple ar urma sa fie amendat cu 500 de milioane de Euro de UE

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul dat de Romania pentru Blue Air este incompatibil. Comisia Europeana a anunțat vineri ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa, scrie economedia.ro . Blue Air a intrat in insolvența…

- Apple da, dar tot Apple ia inapoi, in cazul update-ului iOS 17.4. Utilizatorii de iPhone din Uniunea Europeana vor avea, in sfarșit, posibilitatea de a instala magazine de aplicații alternative la App Store, dar Apple confirma ca odata cu aceasta schimbare, va elimina una dintre capabilitațile disponibile…

- Conform unei investigații realizate de ziarul Tages-Anzeiger, o manastire ortodoxa romaneasca din satul Les Sciernes-d'Albeuve din Elveția deține o companie globala cu afaceri in industria auto și imobiliara.Manastirea numita „Monastere de la Protection de la Mere de Dieu” (Manastirea Protecției Maicii…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a decis sa demisioneze, chiar daca și-a indeplinit obiectivele legate de inceperea negocierilor privind aderarea țarii sale la UE. Nicu Popescu spune ca pur și simplu are nevoie de o pauza. „Pentru a evita orice…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Grupul european M Core a cumparat 25 de centre comerciale, in valoare de 219 milioane euro. Compania este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai mari deținatoare de proprietați comerciale din Marea Britanie. Colosul britanic a cumparat 25 de parcuri comerciale din Romania, in valoare de aproape 219…

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…