Fermierii protestează, UE este ocupată să ajute Ucraina cu 50 de miliarde de euro In loc sa fie preocupați de protestele fermierilor care au loc chiar in fața sediului Comisiei Europene, liderilor UE le pasa mai mult de Ucraina, careia i-au aprobat un ajutor suplimentar de 50 de miliarde de euro in cadrul bugetului UE. La mica distanța de locul unde s-au aflat șefii de state din UE, fermierii protesteaza, de ore bune, inclusiv fața de produsele venite din Ucraina, dar problemele lor nu se afla pe agenda reuniunii. Deși fermierii spun de luni de zile ca produsele din Ucraina le strica piața, in condițiile in care nu respecta normele stricte de mediu impuse fermierilor comunitari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

