”Daca aceste decizii (cu privire la active) sunt puse in aplicare, ele vor avea consecinte foarte grave asupra celor care le-au luat”, ameninta un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”Consumatorii europeni vor avea de suferit”, daca UE impuse taxe produselor agricole rusesti, in prezent scutite de la taxe vamale, ameninta el. Comisia Europeana (CE) a propus vineri sa se impua taxe vamale ”prohibitive” produselor agricole rusesti importate in UE, scutite in prezent, spre marea nemultumire a agricultorilor europeni, in vederea unei ”secari” a veniturilor care permit Rusiei sa-si…