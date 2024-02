Premierul ungar Viktor Orban nu a primit nimic in schimbul votului sau pentru ajutorul de 50 de miliarde acordat de Uniunea Europeana pentru susținerea efortului de razboi al Ucrainei impotriva invaziei ruse, scriu Politico și The Guardian, citand surse politice de la Bruxelles. Orban a cedat pur și simplu in fața presiunii celorlalți 26 de lideri europeni, mai arata sursele citate. Singurele concesii facute sunt minore și ii permit liderului de la Budapesta sa-și prezinte acasa infrangerea drept victorie.