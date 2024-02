Cei 27 de lideri din UE și-au dat acordul cu privire la acordarea unui program de sprijin suplimentar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina in cadrul bugetului UE. La mica distanța, insa, fermierii protesteaza, inclusiv fața de produsele venite din Ucraina, dar problemele lor nu se afla pe agenda reuniunii. Nu departe de locul unde s-au intalnit liderii UE, sunt proteste ale fermierilor din mai multe state membre, care s-au strans in fața sediului CE nemulțumiți de politica Uniunii cu privire la normele stricte de mediu in agricultura, dar și fața de concurența neloiala a produselor venite…