- Trei oameni au murit in Harkov, iar alte doua persoane in regiune Sumi. Sunt 26 de raniți. Totodata, o școala, un spital și centrul regional de asistența medicala de urgența și ale serviciului de apa au fost avariate.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit, vineri, cu Recep Erdogan, in…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Comandantul fortelor armate ucrainene din sud-est a declarat ca in Avdiivka au loc lupte intense. Rusia incearca sa cucereasca orasul de cateva luni. Oleksandr Tarnavski a descris situatia ca fiind dificila, dar sub control. El a afirmat ca sunt aduse intariri, dar a sugerat ca ar putea avea loc noi…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Echipajul obuzierului autopropulsat Msta-S al Grupului de Forțe de Vest a distrus punctul de control al focului al unei baterii a armatei ucrainene in direcția Kupiansk, scrie agenția Ministerul rus al Apararii

- Razboi in Ucraina, ziua 717. Rusia a lansat o alta lovitura majora cu rachete și drone asupra țintelor din Ucraina, ucigand cinci persoane și ranind alte peste 40. Au fost semnalate atacuri in cele cinci regiuni ale țarii – Kiev, Harkov, Mykolayiv, Lviv si Dnipro.In timp ce generalul Oleksandr Sirskii…

- Purtatorul de cuvant al Grupului de forțe Tavriisk ucrainean, colonelul Oleksandr Ștupun, a raportat la 30 ianuarie ca forțele ruse folosesc arme chimice impotriva pozițiilor ucrainene in direcția Tavriisk (Avdiivka prin vestul Oblast Zaporijia).